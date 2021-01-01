  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ سلفيت ينفي ما يتم تناقله من اشاعات حول بلدة كفرالديك

الخميس 09 سبتمبر 2021 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت ينفي ما يتم تناقله من اشاعات حول بلدة كفرالديك



سلفيت /سما/

نفى محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل، مساء اليوم الخميس، ما يتم تناقله من اشاعات حول قرار اغلاق بلدة كفر الديك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ كميل أن هناك جهة غير معروفة تنوي اثارة البلبلة في البلدة من خلال القيام بقص قرار سابق نشر على الفيس بوك حول اغلاق كفر الديك بسبب كورونا ويتم ترويجه على انه قرار جديد ، وذلك عارٍ عن الصحة؛ مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة ناشري هذه الاخبار المضللة.

 ودعا المحافظ المواطنين الكرام إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي بالمحافظة والقرارات الصادرة عنه من المصادر الرسمية فقط والتي تنشر على صفحة "محافظة سلفيت" الرسمية على الفيس بوك. 

#محافظ سلفيت #بلدة كفر الديك #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" و"الجهاد" تبعثان برسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر

تحليلات اسرائيلية : بين الجلبوع والقطاع.. عين إسرائيل على غزة

مصر تبلغ حماس ببدء إعادة إعمار غزة خلال الساعات القادمة

الكشف عن فضيحة أمنية جديدة حول عملية انتزاع الحرية: الحارس لم يكن نائما.. وإشادة بالسجن

تفاصيل جديدة عن "انتزاع الحرية": سجان تجاهل شاشات المراقبة.. وفريق مهني لم يتبع التعليمات

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزير إسرائيلي: نضيق نطاق الحركة على الأسرى الفارين و سنضع أيدينا علىهم

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينت: لا سلام أو استقرار دون الافراج عن جميع أسرانا

مركزية "فتح" تحذر اسرائيل: التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم تعرض للحركة والكل الفلسطيني

نفق

صحيفة إسرائيلية: نفق يقظ تحت برج نائم.. سيناريو الليلة الأولى لفرار “الأسرى” الفلسطينيين

اسرائيل

بروكينغز: بن لادن خطط لضرب مراقص بتل أبيب..فلماذا تم التكتم على المؤامرة مدة 20 عاما؟

الكشف عن فضيحة أمنية جديدة حول عملية انتزاع الحرية: الحارس لم يكن نائما.. وإشادة بالسجن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية