محافظ سلفيت ينفي ما يتم تناقله من اشاعات حول بلدة كفرالديك

سلفيت /سما/

نفى محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل، مساء اليوم الخميس، ما يتم تناقله من اشاعات حول قرار اغلاق بلدة كفر الديك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ كميل أن هناك جهة غير معروفة تنوي اثارة البلبلة في البلدة من خلال القيام بقص قرار سابق نشر على الفيس بوك حول اغلاق كفر الديك بسبب كورونا ويتم ترويجه على انه قرار جديد ، وذلك عارٍ عن الصحة؛ مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة ناشري هذه الاخبار المضللة.

ودعا المحافظ المواطنين الكرام إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي بالمحافظة والقرارات الصادرة عنه من المصادر الرسمية فقط والتي تنشر على صفحة "محافظة سلفيت" الرسمية على الفيس بوك.