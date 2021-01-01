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الاتصالات السورية تعتذر عن تراجع جودة "الإنترنت" وتوضح الأسباب

الخميس 09 سبتمبر 2021 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات السورية تعتذر عن تراجع جودة "الإنترنت" وتوضح الأسباب



دمشق /سما/

اعتذرت وزارة الاتصالات السورية لمشتركي خدماتها عن تراجع جودة الإنترنت الذي قالت إنه نجم عن عطل فني أدى لخروج 5 دارات إنترنت من الخدم.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في الفيسبوك توضحيا واعتذارا من إحدى الجهات التابعة لها (الشركة السورية للاتصالات)، قالت فيه، إن عطلا فنيا على تجهيزات أحد المزودين الدوليين لخدمة الإنترنت أدى إلى خروج 5 دارات إنترنت من الخدمة.

وأضافت أن ذلك "أثر على جودة الإنترنت مع الحفاظ على استمراريتها من خلال باقي الدارات".

وقالت الشركة إنها تعتذر عن ذلك العطل المفاجئ، وأنها تتابع مع المزود الدولي حول إعادة الدارات للخدمة "بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن خدمة الإنترنت الأساسية في البلاد تتم عبر "الإنترنت الثابت" المرتبط بخط الهاتف الثابت، وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات أعلنت وبعد شكاوى من بطء الخدمة آلية جديدة لاستخدام الإنترنت، (نظام العتبات) الذي بدأ تطبيقه منذ مارس الماضي، وبموجبه يحدد حدا أعلى للاستهلاك، ويكون على من يريد زيادة حجم استهلاك الإنترنت المعتاد أو سرعته، شراء باقات متنوعة".

وقالت الهيئة في حينه إن تلك العتبات "تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين وستسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الإنترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط على حساب بقية المشتركين".

يذكر أن الحكومة أعلنت في بيانها الوزاري قبل يومين أنها تعمل على ثلاثة برامج في مجال الاتصالات لتطوير الخدمات بينها التوسع في نشر بوابات الإنترنت وتركيب مليون بوابة خلال 4 سنوات.

#الاتصالات السورية #سوريا

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