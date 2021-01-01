"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ المشروع الطبي الاول من حملة "جرحنا واحد"

بروكسل /سما/

أعلنت مبادرة فلسطيني أوروبا للعمل الوطني عن تنفيذ المشروع الطبي الأول من حملة "جرحنا واحد" والخاص بتوفير الأجهزة الطبية لأقسام الطوارئ والمستشفيات في قطاع غزة.

وتمكنت المبادرة من تسليم " ثمانية اجهزة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في أقسام العناية المركزة في مستشفى ناصر بخان يونس والمستشفى الأوروبي ومركز وقف الواقفين الطبي في بلدة خزاعة جنوبي القطاع بتكلفة اجمالية تقارب ال ١٠ آلاف دولار

وتأتي هذه الحملة انطلاقا من الواجب الوطني والانساني وايمانا بضرورة تخفيف معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني

يذكر ان حملة جرحنا واحد هي مبادرة اغاثية أطلقت في شهر مايو من هذا العام بهدف دعم المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة وتعزيز صمودها في ظل الحصار المشدد على القطاع وانتشار جائحة كورونا عبر ثلاثة مشاريع لتوفير أحدث الاجهزة الطبية وتكفل اعضاء المبادرة من خلال تبرعاتهم الشخصية بتمويل الجزء الأكبر من هذه المشاريع كل الشكر والتقدير لأعضاء المبادرة والمناصرين الذين تبرعوا وجادوا بما يستطيعون من اجل دعم هذا الحملة