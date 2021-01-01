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مركزية "فتح" تحذر اسرائيل: التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم تعرض للحركة والكل الفلسطيني

الخميس 09 سبتمبر 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية "فتح" تحذر اسرائيل: التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم تعرض للحركة والكل الفلسطيني



رام الله / سما /

 أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رفضها المطلق وإدانتها الواضحة للاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى البواسل، وذلك في محاولة يائسة من قبل إسرائيل لرد اعتبارها، خاصة بعد الصدمة النوعية والإهانة الكبيرة التي تعرضت لها جرّاء انتزاع ستة أسرى أبطال لحريتهم من معتقل "جلبوع" المحصّن.

وأعربت مركزية "فتح" في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عن تضامنها المطلق مع الأسرى الصامدين خلف القضبان، والأسرى المتحررين، محذرة الاحتلال من مغبة التنكيل بالحركة الأسيرة، ومعتبرة في الوقت ذاته أن التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم إنما هو تعرّض سافر لحركة "فتح" والكل الفلسطيني.

وأبرقت مركزية "فتح" بتحية الإكبار والإجلال لجموع الحركة الأسيرة، داعية عموم أبناء شعبنا الفلسطيني والمجتمع الحر ومناصيره في كل أرجاء العالم، لتنظيم المزيد من الفعاليات نصرةً للأسرى، مجددةً العهد والالتزام بمسيرة الحرية حتى النصر والاستقلال.

#مركزية فتح #حركة فتح #الاعتداءات الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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