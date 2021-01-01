  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواجهات مع الاحتلال جنوبي الضفة نصرة لـ"الأسرى الستة"

الخميس 09 سبتمبر 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال جنوبي الضفة نصرة لـ"الأسرى الستة"



رام الله / سما /

اندلعت مواجهات واسعة، اليوم الخميس، بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي كثف الاحتلال تواجده شمالي الضفة بحثا عن "الأسرى الستة".

ونقلت وسائل اعلام محلية عن شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخلي مخيم "العروب" شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وبلدة "دورا" الجنوبي قرب مخيم "الفرار" للاجئين الفلسطينيين جنوبي المدينة.

وأشارت إلى قيام قوات الاحتلال، باطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين رشقوا دوريات الاحتلال والبرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين المطلة على مكان المواجهات.

وأغلقت قوات الاحتلال عدة طرق مؤدية إلى بلدة "دورا" أثناء المواجهات، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المتظاهرين نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

في السياق ذاته، اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "الخضر" جنوبي بيت لحم (جنوبا)، ضمن الدعوات التي انطلقت نصرة للأسرى في السجون الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في محيط "برك سليمان" و"أم ركبة"، بين الشبان المنتفضين نصرة للأسرى، وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق ذي صلة، تضامن طلبة مدارس، مع "الأسرى الستة"، خلال فعاليات الإذاعة الصباحية، برفعهم علم فلسطين وصورا للأسرى ويافطات خُطت فوقها عبارات تطالب بالإفراج العاجل عنهم وفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات والأطفال والطلبة وجميع العاملين في السلك التربوي.

وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، عبر نفق -الحرية- فجر يوم الاثنين الماضي، ما تسببت بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية لدى الاحتلال.

#مواجهات #الجيش الإسرائيلي #قوات الاحتلال #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" و"الجهاد" تبعثان برسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر

تحليلات اسرائيلية : بين الجلبوع والقطاع.. عين إسرائيل على غزة

مصر تبلغ حماس ببدء إعادة إعمار غزة خلال الساعات القادمة

الكشف عن فضيحة أمنية جديدة حول عملية انتزاع الحرية: الحارس لم يكن نائما.. وإشادة بالسجن

تفاصيل جديدة عن "انتزاع الحرية": سجان تجاهل شاشات المراقبة.. وفريق مهني لم يتبع التعليمات

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزير إسرائيلي: نضيق نطاق الحركة على الأسرى الفارين و سنضع أيدينا علىهم

الأخبار الرئيسية

مركزية "فتح" تحذر اسرائيل: التعرض للأسرى بكامل انتماءاتهم تعرض للحركة والكل الفلسطيني

نفق

صحيفة إسرائيلية: نفق يقظ تحت برج نائم.. سيناريو الليلة الأولى لفرار “الأسرى” الفلسطينيين

اسرائيل

بروكينغز: بن لادن خطط لضرب مراقص بتل أبيب..فلماذا تم التكتم على المؤامرة مدة 20 عاما؟

الكشف عن فضيحة أمنية جديدة حول عملية انتزاع الحرية: الحارس لم يكن نائما.. وإشادة بالسجن

تفاصيل جديدة عن "انتزاع الحرية": سجان تجاهل شاشات المراقبة.. وفريق مهني لم يتبع التعليمات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية