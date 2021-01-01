الطيراوي يزور بيوت الاسرى المحررين الستة

رام الله / سما /

قام اللواء توفيق الطيرواي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز المخابرات السابق بزيارة الى بيوت الاسرى الذين حرروا انفسهم من سجن جلبوع الاسرائيلي ولا زالت قوات الاحتلال تشن حملة بلا هوادة بحثا عنهم.

واظهرت الصور الملتقطة للمسؤول الفلسطيني وهو يقبل والدة احد الاسرى وفي صورة اخرى وهو يبتسم ابتسامة عريضة تعبر عن فرح كبير في اجواء مفعمة بالنشوة والكرامة، وبحسب نشطاء حيث اعرب الطيراوي عن فخره لانتصار ارادة الاسرى على السجان معربا عن امله ان يكتمل هذا الانتصار بتحقيق الحرية الشاملة لكافة الاسرى.

واعرب العديد من النشطاء ان الزيارة لها دلالات عديدة خاصة وانها تأتي من مسؤول كبير في حركة فتح واحد المؤسسين جهاز المخابرات الفلسطينية، وتشكل انعكاس واضح لموقف الاسرى والشد من ازر ذويهم