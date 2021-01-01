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الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP

الخميس 09 سبتمبر 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يبحث مع مدير البنك الدولي النتائج المتعلقة ببرنامج تحسين الخدمات LGSIP



رام الله / سما /

بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مع المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شنكار، نتائج مهمة البنك في مراجعة سير العمل في برنامج تحسين الخدمات (LGSIP).

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات محمد الرمحي، وطواقم البعثة والوزارة.

وأشاد الصالح بالمخرجات الإيجابية للبرنامج والتي انعكس وبشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والإرتقاء بها، إلى جانب دعم مساعي الوزارة لتمكين الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، مؤكدا اعتزاز الوزارة بانجاز هذا البرنامج الذي وصل لمراحله الاخيرة.

وأشار الصالح للتحديات الجمة التي تواجه الوزارة والتي تتحمل أعباء الاصلاحات على كافة المستويات القطاعية كونها الجهة المشرفة والمنظمة لعمل الهيئات المحلية في كافة المجالات، وبخاصة ما تتحمله من مسؤوليات تجاه المجالس القروية والتي تعتمد وبشكل كلي على دعم الوزارة لها.

وأعرب الصالح عن أمله في أن يقوم البنك بالعمل على دعم استمرارية البرنامج وتنفيذ برنامج جديد بناء على ما تم انجازه بعد الانتهاء من التقييم والاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة السابقة الناجحة والمؤثرة على الأرض.

وشكر الصالح البنك الدولي على ما قدمه من دعم تجاه بلديات قطاع غزة، ومساهمته في إجراء تقييم شامل للاضرار والخسائر الناجمة عن العدوان الاخير على القطاع، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الدعم المالي الذي من شأنه مساعدة البلديات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان استمراريتها.

بدوره، أعرب شنكار عن مدى ارتياح البنك وبعثة المانحين للخطوات وآليات المتابعة والاهتمام البالغ الذي أولته الوزارة للبرنامج الأمر الذي انعكس ايجابا على انجاز البرنامج بكافة مراحله، مؤكدا أهمية العمل التشاركي البناء والوثيق بين قيادة وطواقم الوزارة، وطواقم البعثة، وطواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والهيئات المحلية ذات العلاقة والذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق البرنامج لأهدافه.

#وزير الحكم المحلي #مجدي الصالح

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