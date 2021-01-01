أبو سيف ينعى الفنان اللبناني برهان علوية

رام الله / سما /

نعى وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف المخرج السينمائي اللبناني برهان علوية الذي وافته المنية يوم أمس، عن عمر يناهز 80 عاماً، في مهجره بروكسل.

وقال الوزير أبو سيف إن رحيل برهان علوية يشكل خسارة للحركة الثقافية والفنية العربية والعالمية، مضيفاً أن علوية رهن إبداعه وفنه وقيمه الثقافية من أجل خدمة قضايا شعبه اللبناني وقضيتنا الوطنية الفلسطينية، وكرسها من أجل كفاح ونضال ومواجهة رواية الاحتلال.

واعتبر أبو سيف برهان علوية رمزًا من رموز الفعل الثقافي العربي، فكان لبناني الهوية وفلسطيني وقومي الانتماء، وليس غريبًا على ابن أرنون وقلعة شقيف والنبطية أن يكرس حياته من أجل الحق والعدالة والحرية، وهذا ما تركه من أثر كبير من خلال مجمل أعماله السينمائية والتلفزيونية وبالأخص فيلمه الأشهر الذي حصد عديد الجوائز “كفر قاسم” الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما السورية العام 1947.

وتقدم أبو سيف من أسرة الراحل الكبير ومن الشعب اللبناني الشقيق ومن جموع المثقفين والكتاب بالتعازي والمواساة.