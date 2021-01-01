“قُدرة” تتكفّل بتركيب أنظمة طاقة شمسية لمساعدة مرضى وعائلات عفيفة من طولكرم وطوباس

طولكرم / سما /

تبرّعت شركة قُدرة لحلول الطاقة المتجدّدة بتركيب محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة مستقرّة لثلاث عائلات متعفّفة من محافظتي طولكرم وطوباس، حيث تكفلت بتمويل وتنفيذ كافة مراحل تشييد المحطات لتتمكّن العائلات من الاستفادة من طاقة مستقرة خاصة في ظل أزمة انقطاع الكهرباء المستمرّة في هذه المناطق مما يهدّد حياة المرضى من أفراد هذه العائلات والذين يعانون من أمراض مختلفة تحتّم عليهم استخدام أجهزة طبية كهربائية لتساندهم في مواجهة المرض.

وتعاني العائلات المستهدفة من انقطاع الكهرباء بشكل متكرّر، وعدم تمكنها من تشغيل الأجهزة الطبية للتخفيف من معاناة المرضى من أفرادها، إضافة إلى عدم تمكنها من تشغيل أجهزة التكييف والتدفئة صيفاً وشتاءً ومختلف مستلزمات المنزل الكهربائية بهدف تهيئة جو مريح وملائم للمرضى. وتحتضن هذه العائلات مرضى من الأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو، ويعتمدون على أجهزة التنفس والأكسجين وأجهزة التبخير الكهربائية للتخفيف من حدّة المرض.

وأعرب المواطن نهاد محمود، مُعيل إحدى العائلات المستفيدة من محافظة طولكرم ويُعاني من مرض في الجهاز التنفسي، عن ارتياحه بعد تركيب محطة طاقة شمسية على سطح منزله، والتي ساهمت في توفير الكهرباء طيلة ساعات النهار مما يمكنّه من تشغيل جهاز الأكسجين. مضيفاً أنه كان يعاني من ضيق التنفس ونقص الأكسجين خاصة مع انقطاع الكهرباء وعدم تمكنه من تشغيل الجهاز.

بدوره، ثمّن المواطن محمد وهو والد أطفال يعانون من مرض الربو، مبادرة شركة قُدرة. مفيداً أنه بات قادراً الآن على تشغيل جهاز التبخير لأطفاله مع توفر الكهرباء بفضل تركيب نظام طاقة شمسية لمنزله.

من جهته، أكد المهندس عنان عنبتاوي رئيس مجلس إدارة شركة قدرة أن الشركة بادرت إلى دعم هذه العائلات التزاماً بمسؤوليتها المجتمعية والتنموية، ساعيةً إلى توفير طاقة مستقرة تمكن العائلات المستهدفة من تشغيل أجهزة التنفس والتبخير لمساعدة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأجهزة حفاظاً على حياتهم.

وأضاف عنبتاوي أن هذا الدعم يُترجم أهمية توفير طاقة مستقرة ومستدامة للمواطنين وللمجتمع ككل. مؤكداً أن شركة قُدرة تسعى إلى توفير الحلول الحديثة للطاقة المتجددة حتى يتمكن الجميع أفراداً ومؤسسات من امتلاك طاقة نظيفة ومستدامة واقتصادية تسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة بأسعار مرتفعة، وتحقيق الانفكاك عن الكهرباء المستوردة من الشركة القُطرية والتي تزوّد فلسطين بكميات محدودة من الطاقة مما لا يلبي الاحتياجات المتنامية للمواطنين والمؤسسات من سلعة الكهرباء.

يُذكر أن شركة قُدرة كانت قد تقدمت منذ أكثر من عام بمقترح تنفيذ مشروع طاقة شمسية لبلدية طولكرم بقدرة 20 ميغاواط سعياً منها للمساهمة في الحد من أزمة انقطاع الكهرباء عن المدينة والمناطق والبلدات المجاورة، وسد العجز في كمية الطاقة خاصة مع النمو السكاني وزيادة عدد المنشآت في المدينة. ولا تزال الشركة في انتظار الموافقات والتراخيص الرسمية من الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.