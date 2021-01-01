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معروف: متابعة العمل الحكومي تناقش آلية رفع كفاءة عمل الحكومة

الخميس 09 سبتمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: متابعة العمل الحكومي تناقش آلية رفع كفاءة عمل الحكومة



غزة / سما /

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الخميس، إن  لجنة متابعة العمل الحكومي، عكفت منذ عدة أشهر، على دراسة الواقع الوظيفي الحكومي على المستويين الإداري والمالي، وعملت على إيجاد حلول للكثير من الإشكاليات والعقبات.
 
وأضاف معروف، أن الجهود تكللت باتخاذ خطوات جادة وعملية كانت أهمها اعتماد الهيكليات للمؤسسات الحكومية لتقويم الواقع الإداري، وبناء المؤسسات الحكومية بناءً صحيحاً مرتبطاً بالمهام الموكلة إليها ونوع الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وبين معروف أن القرار اتخذ باتجاه اعتماد الاستحقاقات الوظيفية المتوقفة في شقيها المدني والعسكري، وعليه، سيبدأ ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة بالداخلية بتنفيذ هذا القرار مع منتصف شهر سبتمبر الحالي.
 
ولفت، أن القرار لاقى ترحيباً من أوساط الموظفين حيث أنه يصب في مصلحة العمل الحكومي، وسينعكس إيجابيا على تجويد وتحسين الخدمة للمواطنين، وهذا هو الهدف الأساسي الذي نسعى من أجله في منظومة العمل الحكومي.

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #قطاع غزة

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