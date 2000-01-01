الدعليس: نفتخر بأبطال رياضة ذوي الإعاقة وإنجازاتهم لفلسطين

غزة / سما /

أكد عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، أن إنجازات أبطال رياضة ذوي الإعاقة وما حققوه في المحافل الدولية والعربية السابقة يبعث الفخر بإرادة شباب فلسطين وإصرارهم على قهر الصعاب رغم كل الظروف والتحديات التي تواجههم.

جاء ذلك خلال تكريمه للبطل حسام عزام ممثل فلسطين في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، والمدرب مازن سرحان، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وكامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وفؤاد أبو غليون عضو إدارة اللجنة.

وعبر الدعليس عن تقديره لما قدمه البطل حسام عزام وحرصه على تمثيل فلسطين في بارالمبيك طوكيو رغم الظروف الصعبة التي واجهها بإصابة نجله جراء استهدافه من جنود الاحتلال الإسرائيلي شمال محافظات غزة، وقال:" نفتخر بصمود البطل حسام عزام، ونعرف تاريخه المشرف في الدورات البارالمبية السابقة برونزية سيدني 2000 وفضية أثينا 2004، هذا ليس غريبا على العائلة التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ولا زالت تقدم نموذجا في التضحية ورفع علم فلسطين".

وبدوره وجه عبد السلام هنية شكره لرئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وحرصه على تكريم البطل عزام ومساندة الرياضيين ومنهم أبطال ذوي الإعاقة، وأشاد بتوجيهات الدعليس لاستقبال وفد فلسطين بعد العودة من طوكيو والحرص على استقبال الوفد وتكريمه، وتحدث عن رياضة ذوي الإعاقة وإنجازاتها وضرورة مساندتها.

بينما شكر كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية تكريم لجنة متابعة العمل الحكومي، وأبدى سعادته باهتمام الجهات الرسمية ودعمها لرياضة ذوي الإعاقة.

أما البطل حسام عزام فعبر عن فخره بتكريم لجنة متابعة العمل الحكومي، وقال إنه توجه إلى طوكيو للمنافسة والعودة بإنجاز جديد لفلسطين، وأضاف أن الظروف التي تعرض لها وإصابة نجله كان لها أثر سلبي على أجواء المنافسة وعدم القدرة على تحقيق ما يطمح له.