تقديرات إسرائيلية: حدث مشابه لنفق جلبوع أو أشد خطورة قد يتكرر في المستقبل

القدس المحتلة / سما /

قال ما يسمى بوزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال "عومير بار ليف"، إن هناك تخوفات من حدث مشابه لحدث نفق جلبوع أو أخطر قد يتكرر في المستقبل.

وأضاف "بار ليف" لإذاعة "كان" الإسرائيلية: نحن الآن بعد حدث خطير لهروب أسرى من سجن جلبوع، وسنقلب أي حجر بهدف بهدف التحقق من مدى فشل المستوى المحلي للسجن، وما هي التبعات في مصلحة السجون عامة، وسنستخلص العبر المطلوبة".

وأردف مخاطبا السجانين: "استمروا في الحفاظ على يقظة عملانية مرتفعة لأن حدثا ومشابها أو أخطر قد يتكرر في المستقبل".

وبحسب "بار ليف"، فإن "شرطة وجيش الاحتلال والشاباك منشغلون في المطاردة، ونصحح الإخفاقات التي أدت إلى نجاح عملية نفق الحرية".

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن انتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن الجلبوع ليس فشلا موضعيا، "وهذا فشل لسنوات ويستصرخ السماء"، بحسب ما نقل موقع "والا" العبري.

ونقل موقع "والا" عن المسؤولين قولهم، إنه "كلما تتكشف تفاصيل أخرى حول تسلسل الأمور التي قادت إلى تحرر الأسرى الستة، يتضح حجم الإخفاق، ولا مفر من تشكيل لجنة تحقيق خارجية لاستيضاح كافة الظروف التي أدت إلى انتزاع الأسرى الستة حريتهم".