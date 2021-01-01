الشرطة تقبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من المواد المخدرة في الخليل

الخليل / سما /

قبضت الشرطة اليوم على تاجر مخدرات في مدينة الخليل لحيازته كمية من مختلف المواد المخدرة داخل منزله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص لكمية من المواد المخدرة داخل منزل في مدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.

وأضافت الشرطة بأنه وخلال عملية التفتيش عثر بداخل المنزل على 661 حبة من حبوب الاكستازي المخدرة و113 غراما من مادة الحشيش و28 غراما من مادة الماريجوانا،

تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.