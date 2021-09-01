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صور ..صحافيان يتحدثان عن الضرب الذي تعرضا له من قبل "طالبان" بعد اعتقالهما

الخميس 09 سبتمبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..صحافيان يتحدثان عن الضرب الذي تعرضا له من قبل "طالبان" بعد اعتقالهما



وكالات - سما-

تحدث صحافيان أفغانيان لوكالة "فرانس برس" عن الضرب الذي تعرضا له بعد احتجازهما لساعات من قبل عناصر "طالبان" إثر اعتقالهما لتغطيتهما احتجاجا في العاصمة الأفغانية كابل.

وبحسب وكالة " فرانس برس"، تم القبض على الرجلين خلال مظاهرة يوم أمس الأربعاء واقتيدا إلى مركز للشرطة في العاصمة، حيث قالا إنهما تعرضا للكم والضرب بالهراوات والأسلاك الكهربائية والسياط بعد اتهامهما بتنظيم الاحتجاج.

وقال المصور نعمة الله نقدي للوكالة: "وضع أحد عناصر طالبان قدمه على رأسي وسحق وجهي بالخرسانة. ركلوني في رأسي ... اعتقدت أنهم سيقتلونني"، مشيرا إلى أن "عناصر طالبان اعتقلوا كل من كانوا يصورون واستولوا على هواتفهم".

صحافيان يتحدثان عن الضرب الذي تعرضا له من قبل
AFP

وقال نقدي إن عناصر الحركة حاولوا الاستيلاء على كاميرته، لكنه تمكن من تسليمها إلى شخص من الحشد، "لكنهم 3 من مقاتلي طالبان تمكنوا من توقيفي وتم اقتيادي إلى مركز الشرطة حيث بدأ الضرب".

وأشار نقدي إلى أنه عندما سأل عن سبب تعرضه للضرب، قيل له: "أنت محظوظ لأننا لم نقطع رأسك"، مشيرا إلى أنه "نقل في النهاية إلى زنزانة مزدحمة حيث وجد زميله المراسل تقي دريابي" الذي تعرض أيضا للضرب.

صحافيان يتحدثان عن الضرب الذي تعرضا له من قبل
 

بدوره، قال دريابي: "كنا نتألم بشدة لدرجة أننا لم نستطع التحرك.. إنهم يروننا أعداء".

وقالت "فرانس برس" إن مسؤولي "طالبان" لم يستجيبوا لطلباتها المتكررة للتعليق.

المصدر: "أ ف ب"

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