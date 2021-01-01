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مؤسسة “الضمير”: 4650 اسيرا في سجون الاحتلال حتى نهاية اب المنصرم

الخميس 09 سبتمبر 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة “الضمير”: 4650 اسيرا في سجون الاحتلال حتى نهاية اب المنصرم



غزة / سما /

 أوردت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، في احصائية لها حول اعداد الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال حتى نهاية الشهر الماضي (آب 2021)، أن اجمالي عدد الاسرى بلغ 4650 اسيرا واسيرة.

واشارت الاحصائية الى ان من بين هؤلاء الاسرى، 520 معتقلا اداريا، و200 طفل، و40 اسيرة، و70 اسيرا من الداخل، و400 اسير من القدس، و240 اسيرا من غزة، و11 اسيرا من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و25 اسيرا من القدامى قبل “اوسلو”، و499 اسيرا محكوما لأكثر من 20 عاما، و92 اسيرا قضوا فعلا اكثر من 20 عاما، و34 اسيرا قضوا فعلا اكثر من 25 سنة، و544 اسيرا محكوما مدى الحياة.

#مؤسسة الضمير #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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