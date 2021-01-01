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وزراء الخارجية العرب يدينون اعتداءات الاحتلال في القدس

الخميس 09 سبتمبر 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء الخارجية العرب يدينون اعتداءات الاحتلال في القدس



القاهرة /سما/

 عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية اجتماعا جرى خلاله عرض تعزيز العمل والجهود المشتركة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن "وزير الخارجية فيصل بن فرحان شارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الجامعة في القاهرة".

وقالت إنه "جرى خلال الاجتماع إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، كما جرى مناقشة تعزيز العمل والجهود المشتركة على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

كما طالب اجتماع اللجنة العربية المجتمع الدولي بـ"الوقوف بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأعراف والقوانين الدولية وبحث تكثيف الجهود المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق".

#الجامعة العربية #الانتهاكات الإسرائيلية #القدس

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