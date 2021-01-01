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لبيد يلتقي لافروف ويبحث معه الملف الإيراني والعلاقات الثنائية

الخميس 09 سبتمبر 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يلتقي لافروف ويبحث معه الملف الإيراني والعلاقات الثنائية



القدس المحتلة / سما /

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم (الخميس) نظيره لخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقر وزارة الخارجية بموسكو.
 
وذكر موقع "والا" العبري أن لبيد رافقه في الاجتماع وزير السياحة من حزبه يوئيل رزبوزوف على غرار الرحلات السابقة التي أخذ فيها وزراء من حزبه.
 
وبحسب القناة 20 العبرية، بحث الجانبان قضية الملف النووي الإيراني والعلاقات الإسرائيلية الروسية.
 
وقال لبيد: الرسالة إلى إيران يجب أن تكون قوية وواضحة، إيران دولة نووية ستؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
 
وأضاف: يجب على العالم أن يمنع إيران من امتلاك القدرة النووية مهما كان الثمن، وإذا لم يفعل العالم ذلك فإسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق في التصرف ضدها.

#الخارجية الاسرائيلية #يائير لبيد #روسيا #ايران #سيرغي لافروف

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