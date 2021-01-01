صحيفة اسرائيلية: هذا ما سيحدث حال وصول الاسرى الستة الى جنين

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية قد ضعفت في الضفة الغربية، لا سيما في جنين؛ حيث لا تملك سوى القليل من السيطرة.



وأضافت الصحيفة، أن "ضعف سلطة السلطة أدى إلى زيادة الأسلحة، الأمر الذي شجع بدوره الجماعات الفلسطينية الاشتباك مع القوات الإسرائيلية".



وأوضحت، أن في حال فرار أحد الأسرى الفلسطينيين إلى جنين فهذا يعني أن اشتباكًا كبيرًا قد يحدث في أي لحظة، وهذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على مدار الساعة لإعادة الأسرى الفارين من سجن جلبوع، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام.