عضو كنيست: لا جدار يمنع الفلسطينيين من مواصلة نضاله من أجل الحرية

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، اليوم الخميس، إن الجدران لن تمنع الفلسطينيين من مواصلة النضال من أجل الحرية.



وأضاف كاسيف، في تغريده له على حسابه على "تويتر"، "لا جدار أو انتقام من جانب المحتل في كتسيعوت أو شطا، الضفة الغربية، غزة أو القدس سيمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة نضاله العادل من أجل حريته".



وتعرضت الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، لصدمة كبيرة في أعقاب تمكن ستة أسرى فلسطينيين الفرار من سجن "جلبوع" وقبلها تمكن فلسطيني من قتل القناص الإسرائيلي بارئيل شموئيلي على حدود غزة.