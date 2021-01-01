​إعلان من الخارجية للراغبين بالسفر لتركيا

رام الله / سما /

أصدرت وزارة الخارجية اليوم السبت، إعلانًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا.

ووفقًا لما أفادت به القنصلية التركية في القدس فسيتم تحديث متطلبات اختبار COVID-19 / PCR لدخول تركيا بدءًا من 3 سبتمبر الجاري، على أن يتم العمل وفق التالي:

1) تعليق جميع الرحلات القادمة من البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا حتى إشعار آخر، وعليه يلزم جميع المسافرين الذين كانوا في كل من البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا خلال اخر 14 يوما ابراز نتيجة كورونا سلبية تم إجراؤها قبل 72 ساعة على الأكثر من لحظة الوصول. يخضع المسافرون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في الفنادق التي تحددها المحافظات. يتحمل المسافر نفقات الإقامة والتنقلات من المطارات. في نهاية اليوم الرابع عشر، إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، فسيتم رفع الحجر الصحي.

2) على المسافرين القادمين من بنغلاديش والهند وباكستان تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية يتم إجراؤها في غضون 72 ساعة قبل الوصول. سيتم إعفاء المسافرين القادمين من بنغلاديش والهند وباكستان والمسافرين الذين كانوا في هذه الدول قبل 14 يومًا من الحجر الصحي إذا قدموا دليلًا بتلقيهم جرعتين من التطعيم (مدرجين من قبل منظمة الصحة العالمية أو تركيا للاستخدام في حالات الطوارئ)، (جرعة واحدة من تطعيم Johnson and Johnson) بشرط أن تكون آخر جرعة قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول. وإلا فسيتم عزل هؤلاء الركاب في مساكنهم أو عناوينهم التي يقدمونها. وفي اليوم العاشر من الحجر الصحي، سيتم إجراء اختبار PCR وإذا كانت النتيجة سلبية، فسيتم رفع الحجر الصحي.

3 أ) يجب على المسافرين القادمين من أفغانستان وأولئك الذين كانوا في هذا البلد خلال آخر 14 يومًا تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية خلال 72 ساعة على الأكثر قبل الوصول. يخضع هؤلاء الركاب للحجر الصحي لمدة 10 أيام في الفنادق التي تحددها المحافظات ويتحمل الركاب نفقات الإقامة والتنقلات من المطارات. في نهاية اليوم السابع، إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، فسيتم رفع الحجر الصحي.

4) يجب على الركاب الذين سيتم عزلهم بموجب المادتين 1 و3 أ دفع رسوم الفندق قبل الوصول إلى تركيا، ولن يسمح للمسافرين الذين لا يستطيعون إثبات أنهم سددوا الدفعات اللازمة بالإقامة في الفنادق التي تحددها المحافظات ولن يسمح لهم بالصعود إلى الطائرة من قبل شركات الطيران.

5) سيُطلب من المسافرين القادمين من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورة تقديم تقرير اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من وصولهم إلى تركيا.

6) المسافرون القادمون من دول غير تلك المذكورة في المواد 1، 2 و3 و5، أولئك الذين يقدمون دليلًا على جرعتين من التطعيم (مدرجين من قبل منظمة الصحة العالمية أو تركيا للاستخدام الطارئ)، (جرعة واحدة لجونسون وجونسون) شريطة أن كانت آخر جرعة قبل الوصول بـ 14 يومًا على الأقل و / أو لن يُطلب منهم تقديم تقرير سلبي عن اختبار PCR ولن يتم تطبيق تدابير الحجر الصحي عليهم.

7) المسافرون القادمون من دول غير تلك المذكورة في المواد 1 و 2 و 3 و 5 ، وأولئك الذين يقدمون دليلًا على تلقيهم جرعتين من التطعيم (مدرجين من قبل منظمة الصحة العالمية أو تركيا للاستخدام الطارئ) (جرعة واحدة لجونسون وجونسون) شريطة أن تكون الجرعة الأخيرة قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول و / أو يقدمون دليل على الشفاء من كوفيد -19 خلال الأشهر الستة الماضية بدءًا من اليوم الثامن والعشرين من أول نتيجة إيجابية لاختبار PCR، لن يُطلب منهم تقديم تقرير سلبي عن اختبار PCR ولن يتم تطبيق تدابير الحجر الصحي عليهم.

8) سيتم إجراء اختبارات PCR من قبل وزارة الصحة على أساس أخذ العينات بناءً على وجهات المسافرين. سيُسمح للمسافرين بالذهاب إلى وجهتهم النهائية بعد أخذ نتيجة عينات الاختبار، وإذا كانت نتائج الاختبار إيجابية، فسيتم علاجهم وفقًا لدليل كوفيد -19 الصادر عن وزارة الصحة. سيتم حجر الركاب الذين لديهم نتيجة اختبار إيجابية والأشخاص المخالطين لهم لمدة 14 يومًا في عناوينهم الخاصة وسيتم إنهاء ظروف الحجر الصحي إذا كانت نتائج اختبار PCR التي سيتم إجراؤها في نهاية اليوم العاشر سلبية. سيتم إنهاء الحجر الصحي لأولئك الذين تبين أنهم يحملون طفرة دلتا إذا كانت نتيجة PCR سلبية في نهاية اليوم الرابع عشر من الحجر الصحي.

9) دخول المواطنين الاتراك إلى جمهورية تركيا بحاجة الى تقديم جرعتين من التطعيم (مدرجين من قبل من أو تركيا للاستخدام في حالات الطوارئ) (جرعة واحدة لجونسون وجونسون) و / أو أولئك الذين يقدمون وثيقة تفيد بأنهم لديك covid-19 خلال الأشهر الستة الماضية أو أولئك الذين يقدمون تقرير اختبار PCR بنتيجة سلبية تم تنفيذها قبل 72 ساعة على الأكثر من الدخول أو تقديم نتيجة اختبار سريع سلبية في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل بلد الوصول.

10) لا تنطبق هذه المتطلبات على الركاب العابرين من خلال تركيا الى وجهاتهم الاخرى.

11) لن يكون هناك متطلبات فحص PCR وحجر صحي للطاقم.

12) يُعفى الركاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من تقرير اختبار كورونا وطلب شهادة اللقاح عند الدخول إلى جمهورية تركيا.

13) التأكد من صحة الوثائق مثل شهادة اللقاح، ونتائج اختبار PCR ستكون خاضعة لمراقبة شركات الطيران قبل السفر ولن يتم قبول الركاب بدون تلك المستندات، وسيتم تعويض المسافرين الذين تم قبولهم بلا أوراق معتمدة من قبل شركات الطيران.

14) سيتم نشر أسماء الفنادق التي تحددها المحافظات للمسافرين الذين سيتم عزلهم بموجب المادة 1 و 3 أ باللغة الإنجليزية على رابط المديرية العامة للطيران المدني.