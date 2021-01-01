بلدية خانيونس تُنظم دورة تدريبية لموظفيها حول إدارة المخاطر

خانيونس / سما /

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة دورة تدريبية لعدد من موظفيها حول إدارة المخاطر وعمليات الطوارئ، وذلك بهدف تطوير وتنمية قدرات الموظفين ومسئولي الفرق الميدانية ذات العلاقة بالعمل في أوقات الطوارئ.

وخلال الدورة التدريبية أكد رئيس لجنة الطوارئ الأساسية بالبلدية م. سعد عاشور أن بلدية خان يونس تولي موضوع إدارة المخاطر والأزمات أولوية كبيرة؛ كون بيئة قطاع غزة بشكل عام والبلديات بشكل خاص هي بيئة تواجه العديد من المخاطر والأزمات والتحديات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والانسانية غير الطبيعية، الأمر الذي يتطلب رفع مستوى جهوزية البلدية للتعامل مع المخاطر والأزمات والتخفيف من حدة آثارها.

وأوضح م. عاشور أهمية الدورة التي ستعمل على إكساب المتدربين المعرفة العلمية والتطبيقية الخاصة بإدارة المخاطر والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مواجهة المخاطر التي تواجهها البلدية، إلى جانب إعداد خطة إدارة مخاطر متكاملة خاصة بالبلدية تشتمل على منهجيات وهيكليات واجراءات وبرتوكولات عمل بغرض تفعيلها حال وقوع المخاطر لتكون مرجعية معتمدة لإدارة ملف الطوارئ بالبلدية.

ودعا م. عاشور المتدربين إلى الاستفادة القصوى من الدورة التدريبية وتوظيف مخرجاتها بشكل يحقق رفع مستوى آداء البلدية وضمان قدرتها على الصمود أمام التحديات التي تواجهها خلال جهودها في تقديم الخدمات الأساسية لسكان مدينة خان يونس.

من جانبه فقد قام مدرب الدورة والمختص في مجال إدارة المخاطر والأزمات د. م. عزام أبو حبيب بشرح خطة البرنامج التدريبي ومكوناته وأهميته في صقل التجارب العملية للمشاركين الذين يُوكل إليهم تقديم خدمات البلدية للسكان في أوقات الطوارئ، مُعرجًا على مفهوم الإدارة الحديثة للمخاطر والأزمات، ومراحل إدارتها، والاستجابة الفعالة ومنهجيات التعافي المتعددة.

وأشار د. أبو حبيب إلى أهمية الاستعداد الجيد وتجهيز الخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ وطبيعة المخاطر ومكوناتها وتقسيماتها، وكيفية التواصل وقت حدوث الأزمات وكذلك أدوار الفاعلين الأساسيين ودور إدارة المخاطر، بالإضافة إلى عوامل نجاح التواصل الفعال وسلوكيات المجتمعات في الطوارئ.