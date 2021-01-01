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مصر.. بلاغ ضد خالد الجندي وهبة قطب بسبب تصريحات حول غشاء البكارة

الخميس 09 سبتمبر 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. بلاغ ضد خالد الجندي وهبة قطب بسبب تصريحات حول غشاء البكارة



القاهرة / سما /

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ خالد الجندي والطبيبة هبة قطب بسبب تصريحاتهما الأخيرة عن غشاء البكارة.

وجاء بتفاصيل البلاغ أن تصريحات خالد الجندي وهبة قطب، أثارت ردود أفعال غاضبة من عموم الشعب المصري، بعد "نفي وجود ما يسمى غشاء البكارة سواء في العلم أو الدين وأنه ليس دليل للعفه والشرف وعلينا غض الطرف عن ذلك الموروث الشعبي".

وجاء في البلاغ أن "قطب، صرحت بأن أغلب الفتيات ممن يترددن على عيادتها الخاصة لهن علاقات منحرفة وتطالب بغض الطرف عن مسألة غشاء البكارة بأسانيد باطلة، وهذا ما يوصم كل هؤلاء الفتيات بالشك في سلوكهن ويعد إفشاء لأسرار طبية مفترض أنها لا تذاع وتمثل جريمة طبقا لما نصت عليه المادة 310 عقوبات والعقوبة هنا تستوجب الحبس والغرامة".

وتابع البلاغ: "حينما يقرر أطباء وشيوخ مثل قطب والجندي بأنه لا يوجد ما يسمى غشاء البكارة وهما من اتهما المجتمع بالجهل حينما يفكر في أمر غير موجود من وجهة نظرهما لعدم وجود غشاء البكارة من الأصل أو عدم اعتباره دليل للعفة، والشرف، كانهم يغمون أعيننا عن شمس الظهيرة الظاهرة فوق الرؤوس".

وأكد البلاغ: "أن تلك الدعوات التي وصفها بالمضللة تلك تحث كل فتاة على الزنا والعلاقات المحرمة مما يستوجب العقاب طبقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 والتي تصل العقوبة فيه إلى 5 سنوات".

وفي تصريحات سابقة أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يوجد ما يسمى بغشاء البكارة لدى الإناث، لافتا إلى أن البكارة المقصود بها عدم السبق لها الزواج.

#النائب العام #خالد الجندي #هبة قطب #مصر #غشاء البكارة #الزواج

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