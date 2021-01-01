  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. لم تحتمل فراق زوجها وماتت بعده بـ40 دقيقة

الخميس 09 سبتمبر 2021 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. لم تحتمل فراق زوجها وماتت بعده بـ40 دقيقة



القاهرة / سما /

توفيت امرأة أردنية بعد وفاة زوجها المصري بـ40 دقيقة بعد أن جمعتهما الحياة الزوجية لأكثر من عقدين من الزمن، وذلك في محافظة الشرقية في مصر.

ودخل سيد محمد السيد (48 عاما) في نوبة إعياء شديدة استمرت لساعات، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى المركزي في الشرقية، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قليل من دخوله المستشفى.

وفور علم زوجته عبير شحادة رشيد (42 عاما) بالأمر سقطت أرضا وبدأت بالبكاء والنحيب مرددة: "والله ما أعيش بعدك يا سيد".

وبعد 40 دقيقة من نقل جثة الزوج إلى منزله لتحضيره لمراسم الدفن، تفاجأ الحاضرون بالزوجة وهي تمسك بقدمي زوجها الراحل وتُقبلها قبلة طويلة، قبل أن تُعيد الكرة، لكنها في القبلة الثانية تيبست قدماها وتخشب جسدها لتسقط إلى جوار زوجها وقد صدقت فيما عبرت عنه فور وفاته بألا حياة لها من بعده.

وخرج النعشان سويا من المنزل، حتى أنهما سارا بمحاذاة بعضهما البعض إلى مقابر أسرة الزوج.

#مصر #الزوج #الزوجة #وفاة #القاهرة #محافظة الشرقية

الأكثر قراءة اليوم

ثغرة أمنية ساهمت في تفوق الأسرى على خطوات المطاردة.. وتحقيق مركز مع سجانيين جلبوع

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

تصعيد أمنيّ مُحتمَل: استعداد لاستمرار عمليّات البحث عن الأسرى "لأكثر من بضعة أيام"

استعدادات لإضراب مفتوح عن الطعام: شاهد..جرائم نازية في سجن النقب والأسرى يحرقون الغرف

السجون تتجه نحو التصعيد: اقتحام وتنكيل وإحراق غرف في سجني النقب ورامون

الاشغال بغزة توضح آخر مستجدات ملف إعادة الاعمار..

غزة: إعادة العمل بالدرجات الوظيفية التي كانت متوقفة سابقا بالقطاعين المدني والعسكري

الأخبار الرئيسية

مصر تبلغ حماس ببدء إعادة إعمار غزة خلال الساعات القادمة

نفق

تحليلات اسرائيلية : بين الجلبوع والقطاع.. عين إسرائيل على غزة

نقل 300 أسير من الجهاد الإسلامي إلى سجون الوسط والجنوب

تخوفات في اسرائيل من أن تصفية الاسرى الفارين من جلبوع سيؤدي الى انتفاضة فلسطينية عارمة

"حماس" و"الجهاد" تبعثان برسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية