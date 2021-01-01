لماذا يجب عليك بيع هاتف آيفون القديم الآن

وكالات / سما /

يعتبر شهر سبتمبر من كل عام من أهم الشهور في التقويم التقني. وذلك بسبب انتظار الكثيرين لحدث شركة آبل السنوي. الذي تكشف فيه الشركة عن أحدث منتجاتها وأهمها، وهو الجيل التالي من هواتفها الرائدة.

ويبدو أن عام 2021 يمثل عامًا آخر ناجحًا للشركة مع ظهور الشائعات والتسريبات التي تشير إلى أن الهاتف القادم يحصل على الكثير من الترقيات. التي قد تشمل شاشة محسنة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. وكاميرا أفضل وقوة معالجة أسرع بكثير.

وبالرغم من أن الشركة لم تحدد حتى الآن الموعد الرسمي للكشف عن الجيل التالي من سلسلة هواتفها. ولكن أحدث تغريدة من المسرب الشهير جون بروسر أشارت إلى أن فتح باب الطلب المسبق قد يبدأ في وقت مبكر. وبالتحديد اعتبارًا من يوم 17 من شهر سبتمبر. بينما يعقد حدث الإطلاق الرسمي في 24 سبتمبر.

وإذا صحت هذه التقارير فإن هذا يعني أنه لم يتبق وقت طويل قبل أن يبدأ النموذج الحالي والنماذج الأقدم من هواتف آيفون في رحلة انحدار الأسعار في متاجر التجزئة.

بيع هاتف آيفون القديم

إذا كنت تعمل بنموذج قديم من هاتف آيفون. ولديك الرغبة في الترقية للنموذج القادم فمن الجيد بيعه الآن قبل وصول النموذج الجديد إلى المتاجر. وذلك لأن بعض النماذج القديمة قد تنخفض قيمتها خلال الأشهر القليلة المقبلة مع بدء المتاجر بالاستعداد لاستقبال النموذج الجديد.

وهذا ما نراه حاليًا من خلال وجود الكثير من الصفقات والتخفيضات على سلسلة هواتف آيفون الحالية في متاجر التجزئة.

وليست النماذج الحالية فقط، إذ إن النماذج القديمة مثل سلسلة هواتف آيفون 11 تتعرض لانخفاض حاد في سعرها. ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة.

وبالرغم من احتفاظ هواتف آيفون بقيمتها بشكل أفضل من الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. ولكن أسعارها عادةً ما تنخفض في متاجر التجزئة وحتى في متجر آبل بمجرد الكشف عن النماذج الجديدة.