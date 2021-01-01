المالكي يبحث مع نظيره الجزائري آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، آخر التطورات السياسية والمستجدات بفلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 156، الذي ستنطلق أعماله في مقر الجامعة اليوم الخميس، برئاسة الكويت، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المالكي عن تقدير فلسطين للدور الجزائري في التصدي لدخول إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الإفريقي.

وأطلع المالكي نظيره الجزائري على ما يجري من حملة قمع وتنكيل وعمليات تصعيد وحشي تمارسها دولة الاحتلال وإدارة سجونها بحق كافة الأسرى الفلسطينيين.

وحضر اللقاء، السفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.