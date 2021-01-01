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لجنة الاستئناف تحسم هوية بطل الدرجة الثالثة

الخميس 09 سبتمبر 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الاستئناف تحسم هوية بطل الدرجة الثالثة



خانيونس / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرار لجنة الاستئناف المتعلق بهوية بطل الدرجة الثالثة فرع "الوسطى والجنوب".

وأكد اتحاد القدم, اعتماد نادي شباب معن بطلا للدرجة الثالثة هذا الموسم, وعليه تقرر صعوده لدوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وكان معن قد تقدم باستئناف ضد قرار إعلان الرباط بطلا للدرجة الثالثة قبل عدة أسابيع, بناء على اللائحة الداخلية التي وزّعها اتحاد القدم في بداية الموسم, ما جعل لجنة الاستئناف تناقش الملف, قبل أن تقرر صعود معن.

يشار إلى أن شباب معن تساوى مع الرباط وأهلي البريج في نهاية المسابقة برصيد 13 نقطة, إلا أنه يتفوق عليهم بفارق الأهداف.

#الاتحاد الفلسطيني #الدرجة الثالثة #شباب معن #الرباط #دوري الثانية

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