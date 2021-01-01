قرارات مهمة لخدمات رفح استعدادا للموسم القادم

رفح / سما /

أكد أسامة العصار عضو مجلس إدارة نادي خدمات رفح, أن الفريق سيظهر بشكل مختلف في الموسم الكروي القادم بقطاع غزة.

وقال العصار في تصريحات صحافية, إن النادي لن يستغني عن أي لاعب من الفريق مهما كانت الأسباب, مبينا أن هناك خطة لترتيب الأوضاع أولها استعادة اللاعبين المعارين.

وأضاف: "سيتم تدعيم الفريق في بعض المراكز هذا الصيف, هدفنا المنافسة على لقب الدوري السابع وإسعاد جماهير خدمات رفح في المحافظات الجنوبية".

وكشف عن وجود مقترحات لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة, لضمان إعطاء جميع اللاعبين حقوقهم.

يشار إلى أن خدمات رفح أنهى منافسات دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم في المركز السادس برصيد 30 نقطة.