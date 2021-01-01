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الخارجية: حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في تركيا

الخميس 09 سبتمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في تركيا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا في تركيا، وإصابة جديدة في صفوف جاليتنا في كوبا.

وأضافت "الخارجية" في تقريرها اليومي حول وباء "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن وليد كريدي (60) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 25، كما أفادت سفارتنا لدى كوبا، باصابة السفير اكرم سمحان وزوجته بفيروس كورونا.

وأشارت الخارجية إلى أن وضع السفير الصحي وزوجته مستقر وهما يخضعان للحجر المنزلي، كما سيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وتم تعقيم السفارة حسب البروتوكول الصحي المعتمد في كوبا، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 10.

وأوضحت "الخارجية" أن جالياتنا حول العالم سجّلت 13,358 إصابة و425 وفاة منذ بدء رصد الوباء في العالم مطلع العام المنصرم.

#وزارة الخارجية #تركيا #كورونا

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