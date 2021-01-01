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الاحتلال يمعن بانتهاك حقوق أسرى "حوارة" ويقدم لهم طعاماً منتهي الصلاحية

الخميس 09 سبتمبر 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة مركز توقيف "حوارة" الاحتلالي، تواصل انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين المحتجزين فيه، وتحرمهم من أبسط حاجاتهم الإنسانية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن إدارة "حوارة" قامت قبل عدة أيام بتزويد الأسرى بوجبات طعام فاسدة تفوح منها رائحة كريهة ومنتهية الصلاحية، ورداً على ذلك قام الأسرى بإرجاع وجبات الطعام وطلبوا من الإدارة استبدالها ولم تستجب لمطالبهم.

وأبلغ أسرى "حوارة" محامي الهيئة عقب زيارته لهم، بأنه كرد على هذه الإجراءات التنكيلية المنفذة بحقهم، رفض الأسرى الدخول إلى غرفهم ومكثوا بساحة "الفورة" لحين الاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية داخل المعتقل واحترام حقوقهم الأساسية.

وناشد الأسرى مجدداً عبر محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع المعيشية والاعتقالية القاسية التي يعيشونها داخل المعتقل، وضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

يذكر أن عدد المعتقلين المحتجزين حالياً بمركز توقيف "حوارة" 16 معتقلاً، ويعتبر من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية.

#الاحتلال #حوارة #منتهي الصلاحية

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