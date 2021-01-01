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الشيف الخاص بكريستيانو رونالدو يكشف نظامه الغذائي

الخميس 09 سبتمبر 2021 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيف الخاص بكريستيانو رونالدو يكشف نظامه الغذائي



وكالات / سما /

كشف جورجيو بارون الشيف الخاص بكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عن بعض الأسرار التي تجعل النجم البرتغالي يحافظ على لياقته ورشاقته في سن 36 عاماً.

ويعد رونالدو من أقوى اللاعبين في العالم على الصعيد البدني، ويعزي الكثيرين هذا الأمر إلى النظام الصارم الذي يتبعه في حياته اليومية، سواء من حيث التمارين أو نوعية الطعام.

وأشرف الشيف جورجيو بارون على إعداد الطعام لرونالدو خلال فترة تواجد الأخير في يوفنتوس، وأوضح أن الدون يوازن بشكل جيد بين 3 أمور رئيسية، وهي النظام الغذائي الصحي، التمارين المستمرة، والراحة، وشدد على أن العنصر الثالث لا يقل أهمية عن نوعية الطعام والتمارين.

كما أكد على أن النظام الغذائي لرونالدو ليس باهظ الثمن، وهو يعتمد بشكل متكرر على بعض الأطعمة العضوية، مثل السمك، البيض، الدجاج، لحم البقر، الأفوكادو والأرز الأسود.

وكشف جورجيو بارون عن العنصر الغذائي الذي لا يستغني عنه رونالدو في معظم وجباته، وهو زيت جوز الهند، الذي يساعده على رفع مناعته، ويعزز عملية الهضم، ويحسن مستويات “الكوليسترول” في الدم، كما يساعد على حرق دهون البطن.

#كريستيانو رونالدو #النظام الغذائي

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