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سان جيرمان رفض عودة نيمار إلى برشلونة هذا الصيف

الخميس 09 سبتمبر 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان رفض عودة نيمار إلى برشلونة هذا الصيف



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رفض إدارة باريس سان جيرمان عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحاول الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا ابن 29 عاماً العودة إلى فريق برشلونة، ولكن فشلت جميع محاولات اللاعب.

وخرج خوان لابورتا رئيس برشلونة للتأكيد على أن نيمار كان يرغب بشدة في العودة للبرسا، وتفاوض النادي الكتالوني مع إدارة باريس بشأن استعادة النجم البرازيلي، ولكن دون جدوى.

وأشار موقع “Le10Sport” الفرنسي إلى أن إدارة باريس سان جيرمام رفضت عرضاً بقيمة 80 مليون إسترليني من برشلونة مقابل السماح بعودة نيمار دا سيلفا للنادي الإسباني.

وأوضح الموقع بأن باريس سان جيرمان أغلق الباب أمام فكرة عودة نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، خاصةً بعد التعاقد مع ليونيل ميسي نجم البرسا والذي تجمعه علاقة مميزة مع اللاعب البرازيلي.

الجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا كان قد جدد عقده شهر أغسطس الماضي مع فريقه باريس سان جيرمان لمدة أربع سنوات حتى صيف عام 2025 مع إمكانية تجديد العقد لموسم آخر.

#باريس سان جيرمان #نيمار #برشلونة

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