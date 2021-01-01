بولندا تفرض التعادل على إنجلترا بطريقة دراماتيكية

وكالات / سما /

فرض منتخب بولندا التعادل على ضيفه منتخب إنجلترا بنتيجة (1-1)، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سلاسكي الدولي”، لحساب الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر المدرب جاريث ساوثجيت الاعتماد على تشكيلته الأساسية في مباراة اليوم، وذلك بعد أن أراح معظم العناصر في المباراة الماضية، لكن الفريق لم ينجح في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في هذه الجولة الدولية، وتعثر للمرة الأولى في التصفيات.

وكان منتخب إنجلترا متقدماً بهدف نظيف حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والتي شهدت تسجيل منتخب بولندا هدف التعادل عبر كرة رأسية وبطريقة دراماتيكية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع أفضل واضحة لمنتخب إنجلترا في نسبة الاستحواذ على الكرة، بينما فرض منتخب بولندا ضغط عالي لمحاولة افتكاك الكرة في مناطق الإنجليز.

ورفع منتخب إنجلترا الرتم في الشوط الثاني، وحاصر بولندا في مناطقها الدفاعية في معظم الفترات، وخلص بعض الفرص الخطيرة على المرمى، لكن رحيم ستيرلينج لم يتعامل معها بالشكل المطلوب.

وجاء الحل أخيراً لمنتخب إنجلترا من هاري كين الذي أحرز هدف فريقه الوحيد عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بحلول الدقيقة 73، لكن بولندا عادلت النتيجة في الدقيقة الثالث من الوقت بدل الضائع عن طريق داميان زيمانيسكي بصناعة مميزة من روبرت ليفاندوفسكي.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 16 نقطة وعزز موقعه في الصدارة، كما رفعت بولندا رصيدها إلى النقطة 11 وحافظت على المركز الثاني في المجموعة.