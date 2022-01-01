إيطاليا تكتسح ليتوانيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

وكالات / سما /

نجح مُنتخب إيطاليا في هز شباك مُنافسه مُنتخب ليتوانيا بخُماسية نظيفة، في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب تريكولوري في مدينة ريدجو إيميليا قد بدأ التسجيل فيها عن طريق مويس كين في الدقيقة 11، قبل أن يُسجل أوتكوس هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

ونجح جياكومو راسبادوري الهدف الثالث للأزوري في الدقيقة 24 بعد تسديدة مُتقنة من خارج منطقة الجزاء، ليعود كين مُسجلاً هدفه الثاني والرابع لأبطال أوروبا في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني نجح جيوفاني دي لورينزو هدفاً رائعاً في الدقيقة 54 بطريقة رائعة، وحاول أبناء المُدرب أنشيلوتي زيادة الغلة دون أن يتمكنوا من ذلك في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وفرضت أيرلندا الشمالية تعادلاً سلبياً على سويسرا في المُباراة الثانية في المجموعة، وذلك في المُواجهة التي استضافتها العاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست.

وتحتل إيطاليا صدارة مجموعتها برصيد 14 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن سويسرا أقرب مُلاحقيها، مع العلم أن سويسرا لعبت مُبارتين أقل من الأزوري.

وتستضيف سوسرا المُباراة المُقبلة أيرلندا على أرض سويسرا يوم 9 أكتوبر، فيما ستنتظر إيطاليا لشهر نوفمبرلخوض المُباراة القادمة لها في التصفيات ضد سويسرا يوم 12 نوفمبر.