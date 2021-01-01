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إسبانيا تضرب كوسوفو وتوسع الفارق في الصدارة

الخميس 09 سبتمبر 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تضرب كوسوفو وتوسع الفارق في الصدارة



وكالات / سما /

وسعت إسبانيا الفارق في صدارة المجموعة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر بنوفمبر من العام المقبل، بالعودة من كوسوفو بفوز ثمين.

وحققت كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي، فوزاً هاماً على حساب كوسوفو بهدفين دون مقابل، وفي نفس الوقت خسرت السويد، مطاردتها المباشرة على الصدارة، في اليونان بهدفين لهدف.

ويدين منتخب لاروخا في الفوز على كوسوفو لبابلو فورناليس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد عند حدود الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وعرفت المباراة بعض الأخطاء الدفاعية من لاعبي إسبانيا، كادت أن تكلف رجال إنريكي فقدان نقطتين على الأقل في مباراة اليوم.

وظلت النتيجة على حالها حتى تمكن نجم مانشستر سيتي، فيران توريس، من تدوين الهدف الثاني في الدقيقة 88، هدف ألغاه الحكم بدعوى التسلل، قبل أن يحتسبه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد إسبانيا للنقطة 13 في الصدارة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن السويد التي تتواجد في خانة الوصيف، بينما توقف رصيد كوسوفو عند 4 نقاط في المرتبة الرابعة.

#إسبانيا #كوسوفو #نهائيات كأس العالم

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