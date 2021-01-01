الخارجية: إعلان توضيحي للطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد الروسية

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن وزارة التعليم العالي والعلوم، ووزارة الداخلية، والهجرة والجوازات، واللجنة الحكومية لمكافحة الوباء في روسيا الاتحادية، وجامعة الصداقة بين الشعوب، أكدت السماح لكافة الطلاب الأجانب من كافة الأقطار بدخول روسيا الاتحادية بشرط التواصل مع المؤسسات التعليمية والالتزام بالتعليمات والإرشادات.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الجهات الروسية المختصة في هذا المجال أكدت على ما يلي: - الطلاب الأجانب الذين لديهم فيزا سارية المفعول التواصل مع جامعاتهم من أجل أن يتم تسجيلهم والتنسيق لهم على الرابط الحكومي، لهدف عبور حدود روسيا الاتحادية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما لم يتم التواصل مع الجامعات وأخذ موافقتها يمنع دخول الطلاب.

- على الطلاب المنتهية إقامتهم "الفيزا" في روسيا الاتحادية التواصل مع قسم العلاقات الخارجية في جامعاتهم وتقديم طلب بعمل دعوة من الجامعة (مطلوب صورة جواز سفر واضحة – تعبئة نموذج طلب الفيزا – تحديد مكان استلام الفيزا)، وستقوم الجامعة بالتواصل مع الطلاب بشكل مباشر بهذا الخصوص.

- بالنسبة للطلبة الجدد، أُعلن أنه تم البدء بإرسال الدعوات للمراكز الثقافية كل في بلده.

- يجب على كافة الطلاب إجراء فحص P.C.R قبل 72 ساعة من عبور الحدود.

وأهاب فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا، بطلبتنا ضرورة مراجعة جامعاتهم لضمان وتأمين سفرهم والتحاقهم بدراستهم وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد في روسيا الاتحادية.