مرور غزة: تحميل الركاب على الطريق يُعد خطرا كبيرا ولن نسمح بزيادة حمولة الباصات

غزة / سما /

أعلن العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير العمليات المركزية بشرطة المرور،ان شرطة المرور لا تسمح بزيادة حمولة الباصات وقانونيا يجب أن يلتزم السائق بالحمولة المحددة في رخصة القيادة وتجاوزها يعرض حياة الناس للخطر.

وقال ابو جياب خلال تصريحات لـ"صوت الاقصى" ان ظاهرة زيادة الحمولة في الباصات خطيرة وفيها خطر صحي بنقل عدوى كرونا للمتعافين، وحرصنا على ملاحقة هذه الظاهرة وإنهائها ومعاقبة السائقين المخالفين للقانون.

ودعا المواطنين للتعاون واستدراك الثقافة المرورية حتى يتم إنهاء هذه الظاهرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا ، معتبراً ان تحميل الركاب على الطريق يُعد خطرا كبيرا ولا نتساهل مع هذا التجاوز ويجب على السائقين استدراك الأمر وتم ضبط عدد من السائقين ومعاقبتهم.