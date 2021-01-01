  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مرور غزة: تحميل الركاب على الطريق يُعد خطرا كبيرا ولن نسمح بزيادة حمولة الباصات

الخميس 09 سبتمبر 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلن العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير العمليات المركزية بشرطة المرور،ان شرطة المرور لا تسمح بزيادة حمولة الباصات وقانونيا يجب أن يلتزم السائق بالحمولة المحددة في رخصة القيادة وتجاوزها يعرض حياة الناس للخطر.

وقال ابو جياب خلال تصريحات لـ"صوت الاقصى" ان ظاهرة زيادة الحمولة في الباصات خطيرة وفيها خطر صحي بنقل عدوى كرونا للمتعافين، وحرصنا على ملاحقة هذه الظاهرة وإنهائها ومعاقبة السائقين المخالفين للقانون.

ودعا المواطنين للتعاون واستدراك الثقافة المرورية حتى يتم إنهاء هذه الظاهرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا ، معتبراً ان تحميل الركاب على الطريق يُعد خطرا كبيرا ولا نتساهل مع هذا التجاوز ويجب على السائقين استدراك الأمر وتم ضبط عدد من السائقين ومعاقبتهم.

#مرور غزة #الباصات

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

ثغرة أمنية ساهمت في تفوق الأسرى على خطوات المطاردة.. وتحقيق مركز مع سجانيين جلبوع

لهذا السبب .. الجهاد الاسلامي و فتح عززت من قواتها في مخيم جنين

بالفيديو: كلمات مؤثرة من مذيعة تلفزيون الجديد اللبناني لأسرى جلبوع

تصعيد أمنيّ مُحتمَل: استعداد لاستمرار عمليّات البحث عن الأسرى "لأكثر من بضعة أيام"

استعدادات لإضراب مفتوح عن الطعام: شاهد..جرائم نازية في سجن النقب والأسرى يحرقون الغرف

السجون تتجه نحو التصعيد: اقتحام وتنكيل وإحراق غرف في سجني النقب ورامون

الأخبار الرئيسية

نقل 300 أسير من الجهاد الإسلامي إلى سجون الوسط والجنوب

تخوفات في اسرائيل من أن تصفية الاسرى الفارين من جلبوع سيؤدي الى انتفاضة فلسطينية عارمة

11254

وزير إسرائيلي: نضيق نطاق الحركة على الأسرى الفارين و سنضع أيدينا علىهم

"حماس" و"الجهاد" تبعثان برسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر

جيش الاحتلال يدفع بـآلاف الجنود للبحث عن الاسرى الفلسطينيين الستة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية