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المحكمة العليا تنظر في ملف الشهيد أبو القيعان

الخميس 09 سبتمبر 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العليا تنظر في ملف الشهيد أبو القيعان



القدس المحتلة / سما /

​تعقد جلسة في المحكمة العليا للبت في الالتماس المقدم من قبل مركز عدالة ولجنة المربي مناهضة التعذيب في إسرائيل، في ملف الشهيد يعقوب أبو القيعان من أم الحيران بالنقب.

وقدمت المؤسستان الحقوقيتان الالتماس ضد إغلاق ملف قتل الشهيد أبو القيعان في أم الحيران قبل 4 سنوات.

ويُطالب الالتماس بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان.

يذكر أن المربي يعقوب أبو القيعان (47 عاما) استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية، يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2017، بعدما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة قرية أم الحيران بهدف هدم بيوت فيها.

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