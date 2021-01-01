تخوفات في اسرائيل من أن تصفية الاسرى الفارين من جلبوع سيؤدي الى انتفاضة فلسطينية عارمة

القدس المحتلة / سما /

نقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أمنية اسرائيلية قولها ان اجهزة الامن والجيش يخشون من تدهور الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة على خلفية عملية الهروب التي نفذها اسرى فلسطينيون ينتمون الى حركة الجهاد الاسلامي في ظل تنامي الردود الشعبية الفلسطينية والرسمية المؤيدة لهم ولخطوتهم واتخاذها ابعادا عالمية واقليمية.

وقالت المصادر الامنية ان الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية لايساعد في تهدئة الاوضاع فيما تبنت حركة فتح خطا متشددا اكثر ودعت الى مسيرات واشتباكات مؤيدة للاسرى الفارين فيما يهدد الجهاد الاسلامي باشعال المنطقة حال تم تصفية الاسرى او تصادمهم مع الجيش .

وتابعت " المؤسسة الامني تفضل القاء القبض على الاسرى الفارين وعدم تصفيتهم تخوفا من تاثيرات عميقة على الاوضاع في الضفة وغدم تكرار سيناريو غزة 1987 حيث تسببت المواجهة مع اعضاء الجهاد الفارين من سجن غزة المركزي وقتلهم في اندلاع الانتفاضة الاولى" موضحة ان اسرائيل لا ترغب في التصعيد على جبهة غزة في وقت تنشغل فيه اسرائيل بمواجهة التحديات الايرانية واقتراب طهران من نقطة اللاعودة في مشروعها النووي والذي يتطلب تحركا اسرائيليا لاحباطه".

وكانت مجموعة من اسرى الجهاد الاسلامي بقيادة الشهيد مصباح الصوري قد نجحت في السابع عشر من مايو عام 1987 في الهروب من سجن غزة المركزي وقاموا قور هروبهم بعمليات نوعية كبرى ادت الى مقتل ضابط استخبارات مدينة غزة فيكتور رجوان ومدير الشرطة العسكرية في قطاع غزة رون طال واستشهدوا في معركة كبرى مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في السادس من اكنوبر 1987 اي بعد اقل من خمسة شهور من هروبهم من المعتقل المركزي في غزة,

واوضحت ان الاجهزة الامنية والاستخبارات نركز عملها في شمال الضفة والتي تشكل حاضنة طبيعية للفار الزبيدي واعضاء الجهاد الاسلامي الاخرين حيث من المتوقع ان يلقوا كل دعم هناك".

من جهته دفع جيش الاحتلال الدفع بالاف الجنود للبحث عن الاسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال انه تقرر زيادة قوات الجيش المشارِكة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى إلى 3 كتائب قتالية و 7 سرايا.

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة "كان" العبرية ان الشرطة الاسرائيلية ستحقق اليوم الخميس تحت طائلة التحذير مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية هروب الاسرى الستة من سجن جلبوع.