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مخاوف إسرائيلية من وجود أنفاق داخل سجن بئر السبع

الخميس 09 سبتمبر 2021 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف إسرائيلية من وجود أنفاق داخل سجن بئر السبع



القدس المحتلة / سما /

​كشف قناة كان العبرية صباح الخميس النقاب عن مخاوف لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية من وجود أنفاق داخل سجن بئر السبع.

 
ووفقاً للقناة العبرية، بدأت قوات الجيش البحث عن أنفاق داخل بئر السبع، بعد حادثة فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع.
 
وقالت قناة، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تبحث عن أنفاق خشيةً، من أن يكون تم حفرها من قبل أسرى فلسطينيين في سجن بئر السبع.
 
وبينت القناة أن "وحدة يهلوم التابعة لقوات الهندسة العسكرية الإسرائيلية شاركت في عملية البحث عن أي أنفاق في المكان.
 
وظهرت آليات إسرائيلية خلال عمليات حفر في محيط سجن النقب للبحث عن وجود أنفاق محتملة، فيما لم تشر إلى ما إذا كانت هذه العملية بدأت كإجراء احترازي أو نتيجة معلومات بوجود نفق في المكان.

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