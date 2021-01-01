رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها، خبر إعلان الحركة الأسيرة النفير العام في سجون الاحتلال، وخروج مسيرات غضب في محافظات الوطن نصرة للمعتقلين.

كما أبرزت الصحف الثلاث، تسجيل 14 حالة وفاة و2645 إصابة بـفيروس "كورونا"، و90% من الإصابات بمتحور "دلتا".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- اشتية يبحث مع ممثلة كندا التطورات السياسية وتعزيز التعاون المشترك

- "الخارجية": لا خسائر في الأرواح بين أبناء جاليتنا في المكسيك

- نفق الحرية يشعل انتفاضة السجون

- الاحتلال يستخدم أسلوب المافيا في ملاحقة فرسان نفق الحرية

- الخليل تحت نار الاستيطان

- مجدلاني: 165 مليون شيقل صرفت للأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان الأخير على غزة

- إعلان للمواطنين والطلبة الراغبين بالسفر "ترانزيت"

- 14 وفاة و 2645 إصابة بـ "كورونا" و90% من الإصابات بمتحور "دلتا"

* "الأيام":

- حملات تفتيش واقتحامات واسعة جنوب جنين

- الاحتلال يمدد الإغلاق على الضفة والقطاع

- تمرد في سجون الاحتلال انتصارا لمنفذي "الهروب العظيم" ورفضا للإجراءات الإسرائيلية

- مسيرات حاشدة تعم محافظات الوطن وغزة نصرة للأسرى ومواجهات مع الاحتلال

- حملة دهم وتفتيش واسعة واعتقالات في جنين ومواجهات وإصابات في سلوان واقتحام للأقصى

- "الوباء": 14 وفاة ورصد 2645 إصابة جديدة وإعطاء الجرعة الثالثة اختياريا للفئات المستهدفة

- توقعات ببدء مصر عملية الإعمار في قطاع غزة خلال الساعات القادمة

- صحيفة: مليارات الشواقل لم تمنع 6 أسرى من الفرار

* "القدس":

- مستوطنون يقتحمون الأقصى

- 6780 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

- الاحتلال ينتقم من الأسرى وذويهم ويقمع المعتقلين واحراق غرف في النقب وريمون

- الحركة الأسيرة تعلن النفير العام ودعوات نصرة المعتقلين رسميا وشعبيا

- إصابات خلال قمع مسيرات تضامنية في الضفة والقطاع

- "العربية للتغيير": نحمل حكومة بينيت المسؤولية عن حياة الأسرى

- الاحتلال يجبر عائلة دويك على هدم منزلها في سلوان

- 14 وفاة و2645 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

- انخفاض معدل الأمية في فلسطين بنسبة 82% خلال عقدين