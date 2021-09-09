6 حالات وفاة و(1512) إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن تسجيل 6 وفيات واصابة 1512 بكورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية . موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة الخميس 9/9/2021 الساعة فى 9:00 صباحا

???? اجراء 5132 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

???? تسجيل ( 1512 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

???? تعافي 878 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

???? يوجد 6 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 142808 اصابة

???? اجمالي الحالات النشطة 19080 حالة

???? اجمالي المتعافين 122532 حالة

????اجمالي الوفيات 1196 حالة وفاة

????اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 341 حالة

???? اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 193 حالة.

التطعيمات/ ???????? اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة.

???????? اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 344818 شخص