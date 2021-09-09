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الاحتلال يُلغي الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال

الخميس 09 سبتمبر 2021 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُلغي الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

قررت مصلحة السجون "الإسرائيلية" اليوم الخميس 9/9/2021، تعليق برنامج الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل الإجراءات المتخذمن قبل الاحتلال كعقوبات على الأسرى، بعد هروب 6 أسرى من سجن جلبوع الاثنين الماضي.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال قرر الغاء الزيارات العائلية المقررة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لأهالي الأسرى إلى السجون الإسرائيلية.

وقرر جيش الاحتلال الاسرائيلي الدفع بآلاف الجنود للبحث عن الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تقرر زيادة قوات الجيش المشارِكة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى إلى 3 كتائب قتالية و 7 سرايا.

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