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بايدن يؤكد أنه لن يتخلى عن خطة فتح القنصلية الأمريكية في القدس رغم الاعتراضات الإسرائيلية

الخميس 09 سبتمبر 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يؤكد أنه لن يتخلى عن خطة فتح القنصلية الأمريكية في القدس رغم الاعتراضات الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

​أخبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال اجتماعمها في البيت الأبيض أنه لن يتخلى عن خطته لإعادة فتح القنصلية ألأمريكية في القدس، مما يشكل نقطة خلاف بين الإدارتين.

وحاول الإسرائيليون خلال الفترة الماضية إقناع الإدارة الأمريكية بإلغاء الخطة عبر استخدام حجج ومزاعم مختلفة، كان آخرها أن فتح القنصلية سيعمل على زعزعة استقرار التحالف الصعب في الحكومة الإسرائيلية.

ووفقاً لمنصات إخبارية أمريكية، أثار بايدن قضية القنصلية عدة مرات في لقائه الثنائي مع بينيت وفي الاجتماع الموسع مع المساعدين.

وشدد بايدن على أنه تعهد أثناء حملته الانتخابة بالقيام بهذه الخطة وأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد سجل بالفعل تهداً بالمتابعة.

وأكد بينيت بأنه يعارض هذه السياسة، ولكنه اقترح عقد المزيد من الاجتماعات للوصول إلى حل.

وكانت إدارة بايدن قد وافقت على تأجيل عادة فتح القنصلية إلى ما بعد الموعد النهائي في 4 نوفمبر لكي يمرر بينيت الميزانية.

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