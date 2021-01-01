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ساجور: العثور على جثة شابة داخل سيارة مشتعلة

الخميس 09 سبتمبر 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساجور: العثور على جثة شابة داخل سيارة مشتعلة



القدس المحتلة / سما /

عثر في ساعة متأخرة من مساء، الأربعاء، على جثة شابة داخل سيارة خصوصية بعد انفجارها في مدخل قرية ساجور بمنطقة الشاغور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 22:47 حول سيارة مشتعلة بمحاذاة مدخل قرية ساجور، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار الوفاة في المكان، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد هوية الجثة".

وقال أحد المضمدين إنه "مع وصولنا إلى المكان وبعد إخماد ألسنة النار المشتعلة بالسيارة، عثرنا على جثة ولم يكن أمامنا سوى إقرار الوفاة في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تعرف خلفيتها بعد.

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