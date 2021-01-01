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طقس اليوم: أجواء لطيفة صباحاً وحارّة نسبياً نهاراً

الخميس 09 سبتمبر 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس اليوم: أجواء لطيفة صباحاً وحارّة نسبياً نهاراً



رام الله / سما /

 لا يطرأ تغيير يذكر على على درجات الحرارة، اليوم، التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة الى أعلى بقليل، وتسود أجواء معتدلة صباحاً وغائمة جزئياً وتميل للبرودة قليلاً في الجبال، وتتحول الأجواء إلى حارة نهاراً بشكل عام في معظم المناطق خصوصاً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية مع حرارة تقترب من عتبة الثلاثين درجة في قمم الجبال والسواحل، وعند مطلع الثلاثينات في المناطق السهلية المنخفضة والسهل الساحلي، وعند نهاية الثلاثينيات في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهراً وعصراً.

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