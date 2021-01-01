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تخوفات من انهيار الاحساس بالامن لدى الجمهور

جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بـآلاف الجنود للبحث عن الاسرى الفلسطينيين الستة

الخميس 09 سبتمبر 2021 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بـآلاف الجنود للبحث عن الاسرى الفلسطينيين الستة



رام الله/سما/

قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي الدفع بالاف الجنود للبحث عن الاسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال انه تقرر زيادة قوات الجيش المشارِكة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى إلى 3 كتائب قتالية و 7 سرايا.

 

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة "كان" العبرية ان الشرطة الاسرائيلية ستحقق اليوم الخميس تحت طائلة التحذير مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية هروب الاسرى الستة من سجن جلبوع.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق للصحفي موطي غيلات الذي يعمل محللا في الإذاعة إن لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.

من جهتها قالت القناة السابعة العبرية ان جهاز الامن الاسرائيلي يخشى من ضعضعة الاحساس بالامن لدى الجمهور في كافة انحاء البلاد حيث لوحظ في بعض المناطق التزام المواطنين الاسرائيليين في بيوتهم وتخوفات من الحركة في ظل توقعات بان ينفذ الاسرى الفارون عمليات ضد الجيش والمستوطنين .

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