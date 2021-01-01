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إطلاق نار على قوة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل شمال البيرة.

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار على قوة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل شمال البيرة.



رام الله /سما/

أفادت مصادر محلية، عن إطلاق فلسطينيين النار صوب قوة لجيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي رام الله والبيرة، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر مراسل قناة كان الاسرائيلية إيتاي بلومنتال، أن قوة من الجيش تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل، مشيرا الى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وخرجت مساء اليوم، مسيرات عمت أرجاء الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، نصرة وإسنادا للأسرى في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، بعد نجاح ستة أسرى في انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه في سجن جلبوع الإثنين الماضي.

وتخلل المسيرات إطلاق الزجاجات الحارقة (المولوتوف) والحجارة والنيران صوب قوات الاحتلال التي تمركزت على مداخل المدن في الضفة.

كما وانتشرت صور لمقاومين فلسطينيين يجوبون شوارع مخيم نور شمس شرق طولكرم وفي جنين محذرين من التمادي بالمساس بالأسرى في سجون الاحتلال

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة العشرات برصاص الاحتلال وقنابل الغاز مساء اليوم، ثلاث إصابات منها اثنتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدس، ونحو 60 إصابة قرب  بينهم ثلاثة صحفيين في نابلس، بالإضافة إلى عشرات الإصابات بقنابل الصوت والغاز والاختناق.

#اطلاق نار #مستوطنة بيت إيل #رام الله #الجيش الإسرائيلي

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