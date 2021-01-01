مسيرات حاشدة تعم محافظات الوطن نصرة للأسرى

رام الله /سما/

عمّت محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس، مساء اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة نصرةً وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها بعد نجاح عملية "نفق الحرية".

وأفادت مصادر إعلامية، أن مواجهات اندلعت في ٨ مناطق مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة دعما للأسرى، من بينها الخليل ورام الله وطولكرم وبيت لحم وأريحا ونابلس وجنين بالإضافة إلى الخليل.

واندلعت مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم وقرب بلدة عزون في قلقيلية وقرب مدينة أريحا، وبالقرب من باب الزاوية بالخليل والمدخل الشمالي لمدينة البيرة قرب مستوطنة بيت إيل، خلال مظاهرات خرجت إسنادا ونصرة للأسرى.

الاحتلال يقمع المشاركين في مسيرة على حاجز حوارة قرب نابلس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشاركين في مسيرة نظمتها حركة “فتح” نصرة للأسرى قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في مسيرة نصرة للأسرى، بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة نحو 50 مواطنا بالاختناق بينهم 3 صحفيين.

وأشارت إلى أنه شارك في المسيرة ممثلون عن فصائل العمل الوطني والشعبي، نصرة للأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال.



مسيرة حاشدة منددة بالعدوان على الأسرى في رام الله

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة في رام الله، تنديدًا بالعدوان على الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجابت المسيرة شوارع رام الله والبيرة، وندد المشاركون فيها بعدوان الاحتلال الذي يستهدف الأسرى في مختلف السجون بعد نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن المسيرة تهدف لدعم أبناء شعبنا القابعين في سجون الاحتلال بعد الجنون الإسرائيلي الناتج عن نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم، فالقمع الذي يمارس في سجون: عوفر والنقب وريمون ومجدو، يجب أن يتوقف، مؤكدًا أن المسيرة وجّهت رسالة للعالم أنه يجب وضع حد للاعتداءات التي تستهدف شعبنا.

وأضاف الفتياني ان رسالة حركة فتح لأبناء شعبنا أن وجودنا في الميدان بين جماهير شعبنا في دعمنا لأسرانا الابطال وبدعم المقاومة الشعبية في بيتا وبيت دجن هو ما سيفشل العدوان الإسرائيلي الممارس بحق أسرانا في سجون الاحتلال.

مسيرة جماهيرية حاشدة في طولكرم نصرة للاسرى

شارك المئات من أبناء محافظة طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة نصرة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال، في معركتهم النضالية الرافضة لانتهاكات الاحتلال التعسفية بحقهم.

وجابت المسيرة التي شارك فيها ذوو الأسرى، وحركة “فتح”، وفصائل العمل الوطني، والمواطنين من كافة الفئات شوارع المدينة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، مرددين الهتافات الوطنية التي تؤكد وقوفهم مع الأسرى ورفضهم للمساس بهم بأي شكل من الأشكال.

ودعوا جماهير شعبنا إلى هبة شعبية شاملة في كافة محافظات الوطن لمساندة الأسرى ودعم صمودهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل الدولية لتوفير الحماية لهم والضغط نحو الإفراج عنهم.

وسبق المسيرة وقفة جماهيرية وسط ميدان جمال عبد الناصر، بعد الدعوة إليها للنزول للشوارع دعما وساندة للأسرى.