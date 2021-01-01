  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين ونيكاراغوا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين ونيكاراغوا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي



رام الله /سما/

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الأربعاء، عن بُعد، مع رئيس المجلس الوطني للجامعات (CNU) في جمهورية نيكاراغوا رامونا رودريغيز بيريز، والمدير التنفيذي للمعهد الوطني للتعليم التكنولوجي (INATEC) في نيكاراغوا لويدا باريدا رودريغس؛ اتفاقية تعاون شاملة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى نيكاراغوا محمد عمرو، وسفير نيكاراغوا في فلسطين روبرتو موراليس، ومدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، وعدد من أسرتي وزارة التعليم العالي والخارجية الفلسطينيتين.

وتشمل الاتفاقية، وفق بيان لوزارة، التعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي، وتعزيز جودة برامج التعليم العالي، والمنح الدراسية، والتعليم المهني والتقني، والاعتراف بالشهادات، إضافةً للتعليم الإلكتروني بما يشمل التطبيقات، وتصميم المحتوى، وأساليب وطرق التعلّم.

كما تشمل الاتفاقية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في فلسطين والجامعات الأعضاء في المجلس الوطني النيكاراغوي للجامعات، وذلك في مجالات تبادل الخبراء وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، وتنظيم المعارض التربوية والعلمية والفنية والأدبية، وتطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تعاون أخرى.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث من خلال وزارة التعليم العالي الفلسطينية والمجلس الوطني للجامعات في نيكاراجوا في إطار برامج التعاون الدولي.

وبدوه، قال الوزير أبو مويس: "اسمحوا لي أنّ أنقل تحيات واحترام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية إلى رئيس وحكومة وشعب نيكاراغوا، وأعتقد أنّ العلاقة التاريخية بين بلدينا وموقف نيكاراغوا الداعم لفلسطين يعتبران قاعدة ثابتة لتعزيز تعاوننا معاً وتوقيع هذه الاتفاقية الواعدة".

وأضاف: "يسرنا توقيع اتفاقية التعاون والشراكة هذه بين فلسطين ونيكاراغوا في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأعتقد أنّ هذه الاتفاقية هي ترجمة عملية لفلسفة وزارة التعليم العالي الفلسطينية؛ التي تُركّز على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع نظيراتها والمؤسسات الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي".

وتابع أبو مويس: "نتطلع إلى عقد اجتماعات فعلية في نيكاراغوا وفلسطين لتوسيع تعاوننا المتبادل إلى أقصى حد، ونُثمّن الجهود التي تبذلها وكالة التعاون الدولي الفلسطينية كمنسق وطني لنقل المعرفة الفلسطينية إلى دول العالم".

من جانبهما، أكد السفيران عمرو وموراليس على أصالة العلاقة بين فلسطين ونيكاراغوا، وأنّ هذه العلاقة ستزداد قوة من خلال مثل هذه الاتفاقيات، خاصةً في مختلف مجالات التعليم العالي، و هذه الاتفاقية تؤسس لانطلاقة قوية لتعزيز العلاقات التعاونية بين البلدين.

#وزارة التعليم العالي #محمود أبو مويس

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يحدد شرطاً للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة: جاهزون لإجراء الانتخابات العامة

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

لهذا السبب .. الجهاد الاسلامي و فتح عززت من قواتها في مخيم جنين

بالفيديو: كلمات مؤثرة من مذيعة تلفزيون الجديد اللبناني لأسرى جلبوع

بالتفاصيل .. تركيا تتخذ قرارات "حازمة" تجاه اللاجئين في أراضيها

“نفق الحرية”.. احتفاء مصري بالغ بعملية فك أسر الأبطال الفلسطينيين

صحيفة عبرية: الجيش لا يستبعد وصول الأسرى الفارين من جلبوع إلى غزة

الأخبار الرئيسية

الشرطة الاسرائيلية

ثغرة أمنية ساهمت في تفوق الأسرى على خطوات المطاردة.. وتحقيق مركز مع سجانيين جلبوع

تصعيد أمنيّ مُحتمَل: استعداد لاستمرار عمليّات البحث عن الأسرى "لأكثر من بضعة أيام"

السجون تتجه نحو التصعيد: اقتحام وتنكيل وإحراق غرف في سجني النقب ورامون

تفاصيل جديدة يرويها أول من أبلغ السلطات الاسرائيلية عن حادثة فرار أسرى جلبوع

استعدادات لإضراب مفتوح عن الطعام: شاهد..جرائم نازية في سجن النقب والأسرى يحرقون الغرف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية