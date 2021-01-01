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القدرة يُعلن استئناف تطعيم المواطنين بغزة من 16 عامًا فما فوق

الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة يُعلن استئناف تطعيم المواطنين بغزة من 16 عامًا فما فوق



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، "إنّه سيتم استئناف تطعيم كافة المواطنين من 16 عامًا فما فوق، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في تحقيق المناعة المجتمعية وبعد إجراء التقييم المناسب وتنظيم عملية التطعيم في المراكز الصحية التابعة للوزارة وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأضاف القدرة، في تصريحٍ صحفي: "أنّ المنحنى الوبائي في تصاعد مستمر فيما تشكل نسبة 30% من حجم الفحوصات بقطاع غزة، لافتاً إلى أنّ ذروة الموجة الجديدة ستكون في منتصف الشهر الجاري حتى الـخامس والعشرين من ذات الشهر.

 وأوضح أنّ هذه النسبة كانت متوقعة بناء على المعادلات الوبائية التي تجريها وزارة الصحة بشكل مستمر، مؤكداً على أنّ وزارة الصحة عظمت من جهوزيتها للتعامل مع جميع الحالات فعززت القدرة السريرية، ورفعت من قدرتها على إنتاج الأكسجين اللازم، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الطبية العاملة داخل مستشفيات العزل.

#وزارة الصحة #قطاع غزة #اشرف القدرة

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